Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,934.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Cem Genco   | 06.09.2020
İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hatay

Fatih Tosyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaptırdığı son Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son bir ay içerisinde çeşitli nedenlerle 5 defa Kovid-19 testi yaptırdığını aktaran Tosyalı, şunları kaydetti:

''Sonucu öğrendiğim andan itibaren evimde istirahat halindeyim. Genel sağlık durumumda Allah’ıma çok şükür herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takibimdeki rutin işleri evimden yürütüyorum. Başta Sağlık İlçe Müdürümüz Dr. Volkan Yeter ve Devlet Hastahanesi Başhekimi Dr. Veysel Yıldırım olmak üzere, Kovid-19 servisi çalışanı değerli doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline yüksek ilgilerinden dolayı canıgönülden teşekkür ederim. Bu hastalık nedeniyle şifa bekleyen herkese dua ediyor, dualarınızı bekliyorum.''

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler
İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Bakan Koca: Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler

Bakan Koca: Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler

İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Amerika'da Kovid-19 karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendini aşırı halsiz hissediyor

Amerika'da Kovid-19 karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendini aşırı halsiz hissediyor
İspanya Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor

İspanya Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor
Belçika'da Kovid-19 vakaları yeniden artışta

Belçika'da Kovid-19 vakaları yeniden artışta