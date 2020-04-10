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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Koronavirüs

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 232'ye yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.

Ahmet Dursun   | 10.04.2020
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 232'ye yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 122 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 1972 olduğunu duyurdu. 

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 232'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 68 bin 192'ye ulaştığını bildirdi.

Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 969'unun durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, dünden bu yana 3 bin 156 kişinin iyileştiğini belirterek, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 35 bin 465 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 242 bin 568 olduğunu sözlerine ekledi.

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