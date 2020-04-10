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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Yaşam, Koronavirüs

Adıyaman'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 79 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Fevzi Kemal Karagöz   | 10.04.2020
Adıyaman'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 79 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs teşhisi konulan 79 yaşındaki Gülperi Koç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Kovid-19 tedavisi tamamlanan 79 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

Yaklaşık 8 gün süren tedavisi olumlu sonuçlanan Koç, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bakımda günlerin çok kötü geçtiğini ama hemşirelerin kendisine çok iyi baktığını söyledi.

Hastanede kaldığı günlerde hep dua ettiğini aktaran Koç, "Allah devlet ve milletimize zeval vermesin. Virüsün nereden bulaştığını hiç bilmiyorum. Evinizden çıkmayın. Bir de korkmayın. Korktuğunuzda daha kötü oluyor. Çok şükür taburcu oldum. Benim dışımda ailede koronavirüse yakalanan olmadı." dedi.

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