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Sağlık, Koronavirüs

İran'da 3 yaşındaki çocukta yeni tip koronavirüs tespit edildi

İran'da 3 yaşındaki bir çocuğun da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Ahmet Dursun   | 19.03.2020
İran'da 3 yaşındaki çocukta yeni tip koronavirüs tespit edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinin Sağlık ve Tedavi Merkezi Müdürü Ali Asgar Sabuhi, Semirom'da 3 yaşında bir kız çocuğuna Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu. 

Sabuhi, "Bu küçük yaştaki vakayla birlikte şu ana kadar Semirom'da 11 kişi koronaya yakalandı. Bunlardan bir hasta ise iyileşti." dedi.

Bazı ailelerin hala salgını ciddiye almayarak çocuklarıyla alışverişe çıkmalarından yakınan Sabuhi, "Halk, bu virüsün yalnızca yaşlılar ve orta yaşlılar için risk oluşturduğunu düşünmesin. Bunun en önemli özelliği genç-yaşlı tanımadan herkese bulaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bir doktor daha hayatını kaybetti

Öte yandan İran medyasına yansıyan haberlerde, ülkede salgına karşı mücadele eden doktorlardan birinin daha koronavirüse yenik düştüğü bildirildi.

Mazenderan eyaletine bağlı Miandurud ilçesinde görevli aile hekimlerinden Gulam Ali Maneviyan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran'da şu ana kadar çok sayıda doktor ve sağlık personelinin salgında yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Virüsün en küçük kurbanı 3 yaşında

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan Kovid-19'un risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İran Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklamıştı.

5 bin 979 kişi iyileşerek taburcu edildi

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 18 bini aşarken can kaybı 1284'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 5 bin 979'u ise iyileşerek taburcu edildi.



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