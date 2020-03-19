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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye yükseldi.

Ali Makram Ghareeb   | 19.03.2020
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Kerkük


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.

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