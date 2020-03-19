Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye yükseldi.
Kerkük
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.