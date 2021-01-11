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Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya başlandı

İngiltere'de yaşlılar ve sağlık çalışanlarının, ülkedeki 7 büyük toplu aşı merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlanırken, salgında ülkeyi daha kötü günlerin beklediği bildirildi.

Hasan Esen   | 11.01.2021
İngiltere'de Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya başlandı Fotoğraf: Hasan Esen / AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başvuru yapan kişiler, verilen randevu saatinde kendilerine en yakın merkeze giderek aşı yaptırabiliyor.

Londra, Bristol, Surrey, Newcastle, Manchester, Stevenage ve Birmingham'daki yeni merkezlerde, dakikada 4 kişi aşılanabiliyor.

Ülkede ilk aşamada günlük 200 bin, gelecek haftalarda da 1 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor.

İngiltere'de bugüne kadar yaklaşık 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtiliyor.

Çalışmalara, gelecek günlerde aile hekimlerinin yanı sıra bazı eczanelerin de katılmasıyla Kovid-19 aşısı yapılan toplam yer sayısı yaklaşık 1200'e çıkacak.

"Her 20 kişiden birinde Kovid-19 var"

Öte yandan günlük ölümlerin 1000'i, vakaların da 60 bini geçmesi endişeleri artırıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, virüsün daha bulaşıcı bir türü nedeniyle Londra'nın bazı bölgelerinde her 20 kişiden birine Kovid-19 bulaşmış durumda.

"Gelecek birkaç hafta "salgının en kötü haftaları' olacak"

Hükümetin Tıp Danışmanı Chris Whitty, BBC'ye yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gideceği konusunda uyardı.

Gelecek birkaç haftanın "salgının en kötü haftaları" olacağına işaret eden Whitty, insanların hayatını kaybedenlerin oluşturduğu tabloyu anlamamasını "korkunç" olarak niteledi.

Önlemler daha da sıkılaştırılacak

Toplam can kaybı sayısının 81 bini geçtiği ülkede, hastanede yatan Kovid-19 hastası sayısındaki rekor artışın sağlık hizmetleri üzerindeki baskısı nedeniyle karantina önlemlerinin daha da sıkılaştırılması planlanıyor.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, insanların birlikte yaşamadığı kişilerle egzersiz yapmalarının da yasaklanması bekleniyor.

3 aşı onaylandı

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

8 Ocak'ta da ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımı onaylanmıştı.

Ülke, artan vakalar karşısında 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gitmişti.

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