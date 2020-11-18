Euro
9.18
Dolar
7.72
BIST 100
1,277.92
Altın
1,880.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Uluslararası Yüzme Ligi"nde üst üste Avrupa rekoru kıran Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 39 milyonu aştı.

Nuri Aydın   | 18.11.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son verilere göre, dünyada virüs bulaşan 39 milyon 2 bin 391 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 335 bin 109, ABD'de 7 milyon 87 bin 796 ve Brezilya'da 5 milyon 361 bin 592 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı, Rusya'da 1 milyon 501 bin 83'e, Arjantin'de 1 milyon 148 bin 833'e ve Kolombiya'da 1 milyon 118 bin 902'e ulaştı.

Türkiye'de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 359 bin 63 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 55 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 344 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Toplu taşımada Kovid-19'a teknolojik takip
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti
Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti
'Ağrılarımdan feryat ettim ve çok fena haldeydim'
Kovid-19'u yenen Sakçı: Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım

Benzer haberler

Toplu taşımada Kovid-19'a teknolojik takip

Toplu taşımada Kovid-19'a teknolojik takip

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti

Erbil Valisi Sofi, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Antalya sonbaharda da turistleri ağırlamaya devam ediyor

Antalya sonbaharda da turistleri ağırlamaya devam ediyor
AB bütçesinde veto krizi

AB bütçesinde veto krizi
Kovid-19'u yenen Sakçı: Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım

Kovid-19'u yenen Sakçı: Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım