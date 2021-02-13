Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik çalışmalarda ilk kez çocuklar ve gençlerde deneneceği bildirildi.

Bilal Acar   | 13.02.2021
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek

Londra

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının 6-17 yaş arasındakilerde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için 300 gönüllü üzerindeki klinik denemelerin bu ay başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, çocuklar üzerinde ilk kez yapılacak klinik çalışmaların başkent Londra, Southampton ve Bristol kentlerinde bulunan Oxford Üniversitesine ait merkezlerde sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Grubu Baş Araştırmacısı Andrew Pollard, çocukların çoğunun Kovid-19 salgınından etkilenmediğini ancak çocuklarda ve gençlerde aşıya bağışıklık yanıtı oluşturmanın önemli olduğunu aktardı.

Pollard, bu yeni denemelerin Kovid-19 virüsünün kontrolüne ilişkin anlayışı daha genç yaş gruplarına genişleteceğini ifade etti.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 30 Aralık'ta Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZenaca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, ülkede yaygın kullanımını onaylamış, aşının uygulanmasına 4 Ocak'ta başlanmıştı.

İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Komitesi, daha önce yayımladıkları "aşılamada öncelikliler listesi"nde, 16 yaşın altındakilere aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek
Biri kumaş diğeri tek kullanımlık iki maske takmanın Kovid-19'a karşı daha iyi koruduğu belirlendi
Ankara Üniversitesi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına 2'nci doz Kovid-19 aşısı uygulanıyor
İran'da bazı ilçeler yeniden kırmızı kategoriye yükseldi, Kovid-19 salgınında 4. dalga endişesi arttı
TESK Başkanı Palandöken: Öncelikle esnaf aşılanırsa pandeminin hızı kesilir

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek

İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek

Ankara Üniversitesi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına 2'nci doz Kovid-19 aşısı uygulanıyor

Birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan nineler Kovid-19 aşısı oldu

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları düşüyor

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları düşüyor
Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın uranyum metali üretmesinden endişeli

Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın uranyum metali üretmesinden endişeli
İngiltere'de görülen Kovid-19 mutasyonunun tüm dünyaya yayılacağı düşünülüyor

İngiltere'de görülen Kovid-19 mutasyonunun tüm dünyaya yayılacağı düşünülüyor