İngiltere 4 Haziran'da Kovid-19 aşısı için uluslararası zirve düzenleyecek
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 4 Haziran'da uluslararası bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi.
Greater London
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 4 Haziran'da uluslararası bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi.
Raab, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Kovid-19'un hastalıkların sınır tanımadığını gösterdiğini belirtti.
Bu yüzden bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayan Raab, 4 Haziran'da sanal ortamda gerçekleştirilecek Küresel Aşı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.
Raab, zirvenin gündemini, uluslararası aşı ittifakı Gavi'nin tam olarak finanse edilmesiyle bulunacak herhangi bir aşıya eşit erişim sağlanmasında Gavi'nin uzmanlık ve kapasitesinin kullanılmasının oluşturacağını bildirdi.
İngiliz Dışişleri Bakanı, Oxford Üniversitesinin potansiyel Kovid-19 aşısını dün insanlar üzerinde denemeye başladığını da hatırlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.