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Sağlık, Koronavirüs

İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.08.2021
İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız. İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart."

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