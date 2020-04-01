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Türkiye, Koronavirüs

İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlarla başladı.

Salih Baran   | 01.04.2020
İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlarla başladı.

Ödenekten yararlanmak isteyen Edirneliler Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Başmüdürlüğüne geldi.

Güvenlik görevlileri vatandaşları içeriye sırayla aldı, içeri girenlere sosyal mesafeyi korumaları uyarısı yapıldı.

Sıranın artması da düşünülerek polis bariyerleri ile özel bir giriş alanı da oluşturuldu.

Doğum yılı rakamına göre belirlenen vatandaşlar ödeneklerini içeri belli bir düzende girerek aldı.

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