Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya çıktı.
İslamabad
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Pakistan'da Federal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 150'den fazla kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 2 bin 42'ye yükseldiği bildirildi.
Ülkede Kovid-19 belirlenen kişilerin yüzde 80'den fazlasının yakın zamanda İran ve Suudi Arabistan'dan dönenler olduğu kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar 58 hastanın iyileşerek hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkedeki can kaybının 26'ya çıktığı, 12 hastanın durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Pakistan'da, 23 Mart'ta, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri güçlendirmek için ülke genelinde askeri birliklerin konuşlandırılması kararı onaylanmıştı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri birliklerin, ülkede zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını sağlamak için yerel yönetimlerle çalışacağı belirtilmişti.
Halkın, yiyecek alışverişi yapmak ve acil durumlarda hastaneye gitmek için evlerinden çıkmalarına izin veriliyor.
Porto Riko'da Kovid-19 nedeniyle bir haftada 4 polis karakolu kapatıldı
ABD'ye bağlı ancak iç işlerinde bağımsız olan özerk bölge Porto Riko'da koronavirüs nedeniyle bir hafta içinde 4 polis karakolunun kapatıldığı bildirildi.
Ada basınındaki haberlere göre, karakolları kapatma kararı 100'den fazla polisin Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınmasının ardından geldi.
Ayrıca çok sayıda emniyet mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Porto Riko'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 239, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 olarak duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.