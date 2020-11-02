Euro
9.80
Dolar
8.42
BIST 100
1,141.71
Altın
1,888.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Doğanlar Apartmanı Yılmaz Erbek Apartmanında yıkım gerçekleştiriliyor Rıza Bey Apartmanı
logo
Sağlık, Koronavirüs

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Mücahit Türetken,Emin İleri   | 02.11.2020
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu edildi

Istanbul

10 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanenin çıkışında açıklama yapan  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gün daha evinde karantinada kalacağını belirterek, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda duyarlı olmaya davet etti. 

Tedavisiyle ilgilenen doktor ve hastane personeline de teşekkür eden İmamoğlu, İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek karantina sonrası İzmir'e gideceğini kaydetti.

İmamoğlu, sağlık durumuyla ilgili soru üzerine, "Sabah yapılan testlerimizde kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin henüz sonuçları çıkmadı. Doktorlarımız takip ediyorlar." diye yanıtladı.

Açıklama sonrası Özge Çetin isimli bir kadın, Teşvikiye'de içerisinde deprem toplanma alanının da olduğu Marmara Üniversitesi’ne ait araziye bina yapıldığını belirterek, bu konuda İBB'den destek istediklerini ancak İmamoğlu'ndan randevu alamadıklarını öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu ise İBB olarak konuyu takip ettiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu edildi
Dünya genelinde en az 442 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
'Kovid-19 savaşçıları' yaşadıklarını anlattı
İran'da yeniden seyahat yasakları ve dükkan kapatmalar başlıyor
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 655 bini geçti

Benzer haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu edildi

Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 46 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 45 milyon 950 bini geçti

Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeni 'tepe noktasına' ulaştı

Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeni 'tepe noktasına' ulaştı
Fransa'da Kovid-19 vakası son 24 saatte 47 bin 637 arttı

Fransa'da Kovid-19 vakası son 24 saatte 47 bin 637 arttı
ABD'li şirket Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının sonuçları Kasım'da açıklanacak

ABD'li şirket Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının sonuçları Kasım'da açıklanacak