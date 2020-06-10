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Koronavirüs

Hindistan’da vaka sayısı 275 bini geçti

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 275 bini geçti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 10.06.2020
Hindistan’da vaka sayısı 275 bini geçti

Yeni Delhi


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte görülen 9 bin 985 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 276 bin 583’e ulaştı.

Son bir günde Kovid-19 dolayısıyla 274 kişi hayatını kaybederken, salgın sebebiyle ölenlerin sayısı 7 bin 745 oldu.

Ülkede salgına yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 135 bin 206’ya çıktı.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 90 bin 787'ye yükseldi. Maharaştra’yı 39 bin 914 ile Tamil Nadu, 31 bin 309 ile Delhi Ulusal Başkent Bölgesi izledi.

Hindistan’da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve restoran, alışveriş merkezi ve ibadethanelerin yeniden açılmasıyla vaka sayılarında gözle görülür artış yaşanıyor.

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