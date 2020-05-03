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Koronavirüs

Güney Kore'de kısıtlamalar hafifletiliyor

Güney Kore'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulan kamu tesisleri yeniden açılacak.

Muhammet Nazım Taşcı   | 03.05.2020
Güney Kore'de kısıtlamalar hafifletiliyor

Seul/Bangkok


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı tutulan kamu tesislerinin yeniden açılacağını söyledi.

Park, müze, halka açık park ve spor merkezi gibi tesislerin 6 Mayıs itibarıyla açılacağını, öğrencilerin okullara geri dönüşlerinin ise kademeli şekilde olacağını söyledi.

Ülkede son 24 saatte 13 Kovid-19 vakası görüldü.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 793'e yükselirken, salgın sebebiyle 250 kişi hayatını kaybetmişti.

Bangkok'ta halk parkların keyfini çıkardı

Kovid-19 vaka sayısının düşük seyrettiği Tayland'da bazı bölgelerde kısıtlamalar hafifletildi.

Başkent Bangkok'ta halk, yeniden açılan parkların keyfini çıkardı.

Restoranlarda müşterilerin ve çalışanların vücut sıcaklıklarının ölçülmesi, müşteri sayısının azaltılması ve yemek masaları arasındaki mesafelerin 1,5 metreye çıkarılması gibi çeşitli önlemler alındı.

Tayland'da 30 Nisan’da küçük ve orta ölçekli işletmelerin 3 Mayıs itibarıyla yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 969'a yükselirken, salgın sebebiyle 54 kişi yaşamını yitirmişti.

Bangladeş'te bir günde 665 vakaya rastlandı

Bangladeş Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDRC) yapılan açıklamaya göre, ülkede bir günde 665 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek rakam oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 455'e yükselirken, salgın sebebiyle 177 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te salgınla ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının Kovid-19'a yakalanması ülkede endişeye yol açmıştı.

Bangladeş Tıp Derneği Başkanı Dr. Mustafa Celal Muhiddin, 1 Mayıs'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında 392 doktor, 191 hemşire ve 298 tıbbi personelin bulunduğu 881 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını söylemişti.

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