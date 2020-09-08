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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 544 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 544 artarak 335 bin 524'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 08.09.2020
Fransa'da son 24 saatte 6 bin 544 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 544 vaka görüldü. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre artış gösterdi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 6 bin 544 artışla 335 bin 524'e yükseldi. Hastanelerde 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 764'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 574'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 960 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Son bir haftada 1 milyondan fazla Kovid-19 testi yapılan ülkede, testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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Fransa'da son 24 saatte 6 bin 544 Kovid-19 vakası tespit edildi
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