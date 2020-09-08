Fransa'da son 24 saatte 6 bin 544 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 544 artarak 335 bin 524'e yükseldi.
Paris
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 544 vaka görüldü.
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre artış gösterdi.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 6 bin 544 artışla 335 bin 524'e yükseldi. Hastanelerde 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 764'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 574'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 960 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.
Son bir haftada 1 milyondan fazla Kovid-19 testi yapılan ülkede, testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.