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Türkiye, Koronavirüs

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişiye ceza

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında, dün 3 bin 445 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Mehmet Akif Parlak   | 20.08.2020
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişiye ceza

Gaziantep

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 445 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 1363 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.



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