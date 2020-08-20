Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişiye ceza
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında, dün 3 bin 445 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 445 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetim gerçekleştirilen 1363 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
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