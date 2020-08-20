Euro
8.67
Dolar
7.32
BIST 100
1,120.09
Altın
1,931.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret verilerini açıklıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret verilerini açıklıyor. TFF Başkanı Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, TFF'nin sponsorluk anlaşmasının imza törenine katılıyor.
logo
Türkiye

Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 20.08.2020
Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Bölgede, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Aşı bulunacak' rehavetine kapılanlara 'Tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Böbrek yetmezliği Kovid-19'un seyrini ağırlaştırıyor
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 445 kişiye ceza
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1212, Hindistan'da 977, Meksika'da 707 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 150 bini aştı

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor