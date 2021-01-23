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Sağlık, Koronavirüs

Gaziantep'te 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a CoronaVac aşısı yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 6 çocuk, 38 torun sahibi 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a yeni tip koronavirüs salgınına karşı CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Zekeriye Şimşek   | 23.01.2021
Gaziantep'te 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a CoronaVac aşısı yapıldı

Gaziantep

Türkbahçe Mahallesi'nde oturan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, torunlarının yardımıyla İslahiye Devlet Hastanesi'ne gitti. 

Hastanenin Aşılama Birimi'nde CoronaVac aşısının ilk dozu yapılan 6 çocuk, 38 torun sahibi Tıraş, bir süre gözlem altında tutuldu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Tıraş, aşı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Aşının yapıldığını hissetmedim bile. Herkes aşı olsun, çekinmesin." dedi.


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