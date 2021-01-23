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Sağlık

Sağlık Bakanlığı 'aşı' dolandırıcılığına karşı uyardı

Sağlık Bakanlığı 'Aşı sıranız geldi' içerikli SMS'ler ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Ahmet Sertan Usul   | 23.01.2021
Sağlık Bakanlığı 'aşı' dolandırıcılığına karşı uyardı

Ankara

Sağlık Bakanlığı, dolandırıcıların gönderdiği "aşı sıranız geldi" içerikli sahte kısa mesajlara (SMS) karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen "aşı sıranız geldi" içerikli SMS'ler ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

SMS'te yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği uyarısı yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı vatandaşlara 'aşı sıranız geldi' içerikli SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız.

Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Kovid-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı SMS ile öğrenmek için 'AŞI' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazıp 2023'e SMS gönderebilirsiniz.

Güvenilir güncel bilgi için Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinden ulaşabilirsiniz."

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