Euro
9.29
Dolar
7.89
BIST 100
1,205.37
Altın
1,905.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 243 vaka tespit edildi.

Yusuf Özcan   | 19.10.2020
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 Kovid-19 vakası görüldü

Paris

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son günlerde 22 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayısı bugün düşüş gösterdi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 243 artışla 910 bin 277'ye yükselirken, 146 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 623'e ulaştı. 

Hastanelerde 2 bin 99'u yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 661 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 504 artışla 105 bin 935'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,4'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Macron'un eşi kendini karantinaya aldı

Fransız basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, 15 Ekim'de görüştüğü bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine kendisini 7 gün karantinaya aldığı belirtildi.

Macron'un herhangi bir belirti göstermediği ve özel hayatında bazı önlemler alacağı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tartışma konusu oldu
Bakan Koca'dan 'Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin' uyarısı
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 Kovid-19 vakası görüldü
Kayserispor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi
Hindistan bilim kurulu nüfusun yarısının şubat ayına kadar Kovid-19'a yakalanabileceğini açıkladı

Benzer haberler

İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tartışma konusu oldu

İtalya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri tartışma konusu oldu

Bakan Koca'dan 'Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin' uyarısı

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 Kovid-19 vakası görüldü

Kayserispor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi

Kayserispor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi
Hindistan bilim kurulu nüfusun yarısının şubat ayına kadar Kovid-19'a yakalanabileceğini açıkladı

Hindistan bilim kurulu nüfusun yarısının şubat ayına kadar Kovid-19'a yakalanabileceğini açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat