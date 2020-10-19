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Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Kayserispor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sercan Küçükşahin   | 19.10.2020
Kayserispor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi

Kayseri

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulandı.

Oyuncunun testi pozitif çıkıp, gerekli tedavisine hemen başlandı.

Kayseri temsilcisinde geçen haftalarda 3 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı.

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