Kayserispor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kayseri
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulandı.
Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) October 19, 2020
Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/jBXmCB0ziV
Oyuncunun testi pozitif çıkıp, gerekli tedavisine hemen başlandı.
Kayseri temsilcisinde geçen haftalarda 3 futbolcunun daha testi pozitif çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.