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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan 'Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Barış Gündoğan   | 19.10.2020
Bakan Koca'dan 'Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin' uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Doluysa binmeyin" başlığıyla, fazla yolcusu bulunan bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı. 

İstanbul'da bazı dolmuş şoförlerinin, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetlerin artmaya başladığını belirten Bakan Koca, "Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan emniyet birimlerine yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

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