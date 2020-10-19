Bakan Koca'dan 'Fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Doluysa binmeyin" başlığıyla, fazla yolcusu bulunan bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı.
DOLUYSA, BİNMEYİN! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun. pic.twitter.com/XiAJvN3z0f— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020
İstanbul'da bazı dolmuş şoförlerinin, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikayetlerin artmaya başladığını belirten Bakan Koca, "Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan emniyet birimlerine yardımcı olun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.