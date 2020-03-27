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Sağlık, Koronavirüs

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin

Fransa'da sıtma tedavisinde kullanılan klorokinin koronavirüse karşı kullanılmasına izin verildi.

Yusuf Özcan   | 27.03.2020
Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılmasına izin verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin Kovid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.

Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.

Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı.

Klorokin ile virüse yakalananların yüzde 75'i iyileşti

Dr. Raoult, klorokini yeni tip koronavirüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti.

Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.

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