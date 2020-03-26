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Dünya, Koronavirüs

Katar, Ürdün ve Tunus'ta koronavirüs vakaları arttı

Kovid-19 vaka sayısı Katar, Ürdün ve Tunus'ta artış gösterdi.

Serdar Bıtmez,Çağrı Koşak   | 26.03.2020
Katar, Ürdün ve Tunus'ta koronavirüs vakaları arttı

Doha


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 549'a, Ürdün'de 212'ye, Tunus'ta ise 200'e yükseldi.

Katar

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi Sözcüsü Lulva el-Hatır, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 12 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısının 549'a çıktığını aktaran Hatır, 3 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini verdi.

Hatır, ayrıca, salgın nedeniyle Katar'da cuma gününden itibaren kafe, spor merkezi ve eğlence mekanlarının kapatılacağını duyurdu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir de başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede 40 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 212'ye yükseldiğini belirtti.

Cabir, "Bu salgınla başa çıkılması konusunda önemli bir yol ayrımındayız." dedi.

Tunus

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, mecliste yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında gelinen son durumu açıkladı.

Fahfah, ülkede son olarak 27 kişide virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 200'e ulaştığını ifade etti.

Tunus Sağlık Bakanlığı dün ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5'e yükseldiğini bildirmişti.

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