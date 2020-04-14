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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Türkiye, Koronavirüs

Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor

Edirne'de, dronla havadan da dezenfekte işlemi yapılıyor.

Salih Baran   | 14.04.2020
Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor

Edirne

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Edirne' ile ilçelerde dezenfekte çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresi ile Edirne Belediyesince kurulan ekipler, gece gündüz cadde ve sokakların yanı sıra apartmanlar ve gıda satış alanlarını sık aralıklarla ilaçlıyor.

Her sabah yapılan planlama dahilinde görev yerlerine dağılan ekipler, apartmanların tırabzan, merdivenler ve asansörleri ile çevresine uzun süre etkili, insan sağlığına zararsız dezenfektanlar sıkıyor.

Cadde ve sokaklar ise tarım ilacı sıkan makineler dezenfektan sıvısı ve tozu atacak şekle dönüştürülerek, traktörler aracılığıyla ilaçlanıyor. Merkez ve ilçelerde sık sık açık alanlara da virüse karşı dezenfektan sıkılıyor.

Havadan çalışmalar da başlandı

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla yerden yapılan çalışmaların yanı sıra kent genelinde vaka görülen binalar ve çevrelerinde havadan da dezenfekte işlemine başlandı.

Tarım ilaçlamasında kullanılan hazneli insansız hava araçlarıyla, vaka görülen binaların ve çevresindeki binaların dış yüzeylerine havadan dezenfektan sıkılıyor. Daha sonra ekipler bu binaların içlerini de ilaçlıyor.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il geneli, ilçeler ve köylerde virüsle mücadelede olağanüstü bir gayret sergilendiğini söyledi.

Eraslan, havadan ve yerden yapılan dezenfeksiyonla şehrin virüslerden arındırıldığını belirtti.

Dezenfeksiyonda kullanılan etken maddeyi valilik olarak karşıladıklarını ve ellerinde yeterince dezenfektan üretiminde kullanılan madde olduğunun altını çizen Ali Eraslan, "Yaklaşık 320 ton hidrojenperoksit elimizde mevcuttur. Bununla dezenfeksiyonları devam ettiriyoruz. Tabii bizim ilerleyen zamanlarda da bu madde tedarikinin olacağını düşünerek yine valimizin talimatlarıyla Trakya Üniversitesiyle koordineli olarak dezenfeksiyon üretimine başladık. Günde 2 tona yakın, insana zarar vermeyen dezenfeksiyon maddesi üretimi yapılmaktadır." diye konuştu.

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