Euro
7.41
Dolar
6.78
BIST 100
97,672.56
Altın
1,713.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması için damping soruşturması

Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık mamaları için damping soruşturması açıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 14.04.2020
Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması için damping soruşturması

Ankara

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Hero Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvuru üzerine Hırvatistan menşeli "tahıllı kaşık maması"na yönelik önlem alınıp alınmaması değerlendirildi.

İnceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delil bulunduğu anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması için damping soruşturması açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 926 bini geçti
Ege Üniversitesi 'immün plazma' yöntemiyle Kovid-19 tedavisine hazır
Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor
Çin'de son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kazakistan'da 82 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti

Benzer haberler

Yurt dışında OSB'ler kurulabilecek

Yurt dışında OSB'ler kurulabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı 14 kanun Resmi Gazete'de

İthalatta gözetim uygulaması

Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması için damping soruşturması

Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması için damping soruşturması
Ticaret Bakanlığından 'kredi kartı dolandırıcılığına' karşı uyarı

Ticaret Bakanlığından 'kredi kartı dolandırıcılığına' karşı uyarı
İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak

İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak