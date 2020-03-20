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Türkiye, Koronavirüs

Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.

Gökhan Zobar   | 20.03.2020
Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, esnafın yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iş yeri faaliyetlerini durduran Edirne Belediyesi kiracılarından, faaliyetleri tekrar başlayana kadar kira alınmayacaktır. Kiracılarımızdan bu süre zarfında işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız."

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