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Dünya, Koronavirüs

Ürdün'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mehmet Nuri Uçar,Laith Al-jnaidi   | 20.03.2020
Ürdün'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Amman

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Adayile, bu kapsamda yarından itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını ifade eden Adayile, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getirdi.

Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını kaydetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 69'a yükseldiğini açıklamıştı.

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