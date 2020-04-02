Euro
7.30
Dolar
6.65
BIST 100
89,182.75
Altın
1,590.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen kişi sayısı 200 bini aştı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 02.04.2020
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı

Ankara

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 200 bin 317 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de sağlık çalışanlarının 'hayati kararlar' almaya zorlanabileceği öngörüldü
Kovid-19 ile mücadelede 88 ülke Türkiye'den ekipman desteği talep etti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Romalı futbolcu Mert Çetin İtalya'daki karantinayı değerlendirdi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'kağıt reçeteler' asgari düzeyde yazılacak

Benzer haberler

Gülse Birsel: Şu an dünyada yapılabilecek en iyi şey 'sıkılmak'

Gülse Birsel: Şu an dünyada yapılabilecek en iyi şey 'sıkılmak'

Oyuncu Orhan Kılıç 'evde kal' çağrısı yaptı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3024 oldu

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

İtalya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu'ndan 'Evde Kal Türkiye' çağrısı

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu'ndan 'Evde Kal Türkiye' çağrısı
Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı