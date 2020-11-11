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Koronavirüs

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 52 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 52 milyonu geçti.

Nuri Aydın   | 11.11.2020
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 52 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 52 milyonu geçti.

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