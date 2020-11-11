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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 245 bin 965'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1446 artarak 245 bin 965’e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 11.11.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 245 bin 965'e çıktı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 144 bin 715 artışla 10 milyon 573 bin 232'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1446 artarak 245 bin 965’e ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 603 bini, toplam test sayısı ise 160 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 42 bin 439 ile Teksas eyaletinde görülürken bu eyaleti 991 bin 810 vakayla Kaliforniya ve 852 bin 174 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 876 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 647 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 701 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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