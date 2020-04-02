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Koronavirüs

Dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Emre Aytekin   | 02.04.2020
Dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 207'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 235 bin 747 ile ABD olurken onu 115 bin 242 vakayla İtalya, 110 bin 238 vakayla İspanya ve 84 bin 264 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 589 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (59 bin 105), İran (50 bin 468), İngiltere (33 bin 718), İsviçre (18 bin 827), Türkiye (18 bin 135), Belçika (15 bin 348), Hollanda (14 bin 697), Avusturya (11 bin 76) ve Kanada (11 bin 68).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 51 bin 356 kişi hayatını kaybetti.

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