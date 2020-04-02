Euro
7.18
Dolar
6.62
BIST 100
89,510.88
Altın
1,617.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Yeni tip koronavirüs vakaları Mısır, Filistin ve Sudan'da arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Mısır'da 850, Filistin'de 160, Sudan'da 8'e yükseldi.

Said İbicioğlu,Ekip   | 02.04.2020
Yeni tip koronavirüs vakaları Mısır, Filistin ve Sudan'da arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mısır Başbakanı Mustada Medbuli düzenlediği basın toplantısında, 71 kişide daha Kovid-19 teşhis edildiğini ve toplam vaka sayısının 850'ye yükseldiğini söyledi.

Mısır'da virüs sebebiyle şu ana kadar 52 kişi hayatını kaybetti.

Filistin

Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve toplam vaka sayısının 160'a yükseldiği belirtildi.

Sudan

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da hastalık semptomları gösteren bir kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu aktarıldı.

Son vakayla ülkedeki toplam enfekte kişi sayısının 8'e yükseldiği kaydedildi.

Ürdün Tarım Bakanı Kovid-19'la ilgili "idari hatalar" sebebiyle istifa etti

Öte yandan Ürdün'de Tarım Bakanı İbrahim eş-Şehahide ülkedeki Kovid-19 krizi ile ilgili bazı "idari hatalardan" dolayı istifa etti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, "bazı il tarım müdürlüklerindeki idari hatalar sebebiyle Şehahide ahlaki ve siyasi sorumluk çerçevesinde" istifasını Başbakan Ömer er-Rezzaz'a sundu.

Başbakan tarafından Ürdün Kralı 2. Abdullah'a gönderilen istifa kabul edildi. Kral 2. Abdullah yayımladığı Kraliyet kararnamesiyle Şehahide'nin yerine Salih el-Harabişe'yi atadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Lübnan Kovid-19 önlemlerinde Suriyeli mültecilere ayrımcılık yapıyor
Yeni tip koronavirüs vakaları Mısır, Filistin ve Sudan'da arttı
Dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 21 bin sağlık çalışanı Kovid-19 mücadelesi için New York'a gitmeye gönüllü oldu

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Yeni tip koronavirüs vakaları Mısır, Filistin ve Sudan'da arttı

BM'den 'Suriye genelinde kritik insani yardım' uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Evde kal, kitapla kal' çağrısına destek olan isimlere teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Evde kal, kitapla kal' çağrısına destek olan isimlere teşekkür
NATO'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrarın tesisi için iş birliği açıklaması

NATO'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrarın tesisi için iş birliği açıklaması
Dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

Dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı