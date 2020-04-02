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Dünya

Cemaat-i İslami Hint'in eski lideri Siraj-ul Hasen hayatını kaybetti

Cemaat-i İslami Hint'in eski lideri Mevlana Muhammed Siraj-ul Hasen, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Nuri Aydın   | 02.04.2020
Cemaat-i İslami Hint'in eski lideri Siraj-ul Hasen hayatını kaybetti

Ankara

Cemaat-i İslami Hint'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mevlana Muhammed Siraj-ul Hasen'in Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Raichur bölgesindeki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Cemaat-i İslami Hint'in eski lideri Mevlana Muhammed Siraj-ul Hasen'in aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hasen, 1958-1984 döneminde Cemaat-i İslami Hint'in Maisur kentindeki halkasının liderliğini, 1990-1999 ve 2000-2004 dönemlerinde de Cemaat-i İslami Hint'in genel başkanlığını yaptı.

Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde de bulunan Hasen'in zengin bir aileden gelmesine karşın tüm varlığını İslam yolunda harcadığı ve cemaatin Hindistan'ın güneyinde güçlenmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.



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