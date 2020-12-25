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Sağlık, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80 milyonu aştı.

Nuri Aydın   | 25.12.2020
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu geçti Fotoğraf: Abed Zagout/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 80 milyon 2 bin 897'ye yükseldi.

ABD, 19 milyon 135 bin 910 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 165 bin 194 ile Hindistan, 7 milyon 430 bin 980 ile Brezilya, 2 milyon 992 bin 706 ile Rusya, 2 milyon 527 bin 509 ile Fransa, 2 milyon 221 bin 312 ile İngiltere, 2 milyon 118 bin 255 ile Türkiye, 2 milyon 9 bin 317 ile İtalya, 1 milyon 869 bin 610 ile İspanya, 1 milyon 624 bin 998 ile Almanya, 1 milyon 571 bin 680 ile Arjantin, 1 milyon 559 bin 766 ile Kolombiya, 1 milyon 362 bin 564 ile Meksika, 1 milyon 249 bin 79 ile Polonya, 1 milyon 189 bin 203 ile İran ve 1 milyon 12 bin 167 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 753 bin 799 kişi yaşamını yitirdi, 56 milyon 341 bin 152 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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