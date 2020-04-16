Euro
7.55
Dolar
6.94
BIST 100
96,759.58
Altın
1,723.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı.

Emre Aytekin   | 16.04.2020
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 100 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 64'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 64 bin 348 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 147 bin 863 ile Fransa, 134 bin 753 ile Almanya ve 98 bin 476 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 341 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İran (77 bin 995), Türkiye (69 bin 392), Belçika (34 bin 809), Hollanda (29 bin 214), Brezilya (29 bin 15), Kanada (28 bin 379), Rusya (27 bin 938), İsviçre (26 bin 422), Portekiz (18 bin 841), Avusturya (14 bin 412), İsrail (12 bin 591), İrlanda (12 bin 547), İsveç (12 bin 540), Hindistan (12 bin 456), Peru (11 bin 475) ve Güney Kore (10 bin 613)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 136 bin 36 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 523 bin 873 kişi ise iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 440 bin 232 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı
Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Türkiye'nin Avrupa ülkelerine sağladığı desteğin farkındayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere 'vatandaşları sürekli uyarın' talimatı
Uzmanlar, salgının insan psikolojisi üzerinde 'derin' etkileri konusunda uyardı

Benzer haberler

İstanbul polisi sahte sağlık ürünü imalatçılarına göz açtırmıyor

İstanbul polisi sahte sağlık ürünü imalatçılarına göz açtırmıyor

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. İsmail Kayar 'immün plazma' bağışçısı oldu

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 315'e çıktı

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Evde kalmak en önemli izolasyon vazifesidir

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Evde kalmak en önemli izolasyon vazifesidir
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor