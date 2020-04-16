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Koronavirüs

ASFAT ve MKE'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağış

MSB, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından toplam 5 milyon lira bağış yapıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 16.04.2020
ASFAT ve MKE'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağış

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından toplam 5 milyon lira bağış yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon lira, MKE tarafından ise 3 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira bağış yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

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