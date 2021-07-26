Euro
10.13
Dolar
8.57
BIST 100
1,348.00
Altın
1,800.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 195 milyonu aştı.

Nuri Aydın   | 26.07.2021
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti

Ankara

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 195 milyon 3 bin 206'ya yükseldi.

ABD, 35 milyon 201 bin 647 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 31 milyon 411 bin 262 ile Hindistan, 19 milyon 688 bin 663 ile Brezilya, 6 milyon 149 bin 780 ile Rusya, 5 milyon 993 bin 937 ile Fransa, 5 milyon 697 bin 912 ile İngiltere, 5 milyon 601 bin 608 ile Türkiye, 4 milyon 846 bin 615 ile Arjantin, 4 milyon 727 bin 846 ile Kolombiya ve 4 milyon 317 bin 415 ile İtalya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 178 bin 646 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 176 milyon 912 bin 789 kişiye ulaştı.

13 milyon 911 bin 771 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 42 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti
Güneydoğu'da aşılama oranının artırılması için seferberlik başlatıldı
Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti

Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak

Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga

Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit'ten 'sonbahar' uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit'ten 'sonbahar' uyarısı
Kovid-19 vaka sayılarındaki artışta kritik hafta

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışta kritik hafta