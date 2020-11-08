Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu'nun 42'ncisi düzenleniyor
logo
Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 263 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 50 milyon 263 bini aştı.

Sümeyye Dilara Dinçer,Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.11.2020
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 263 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 256 bin 358 kişi yaşamını yitirdi.  

Vaka sayısı 50 milyon 263 bin 958'e çıkarken, virüs saptanan 35 milyon 550 bin 153 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 13 milyon 457 bin 447 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 10 milyon 182 bin 818 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 243 bin 257 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle: 

"Hindistan (8 milyon 507 bin 754), Brezilya (5 milyon 653 bin 561), Rusya (1 milyon 753 bin 836), Fransa (1 milyon 748 bin 705), İspanya (1 milyon 388 bin 411), Arjantin (1 milyon 236 bin 851), İngiltere (1 milyon 171 bin 441), Kolombiya (1 milyon 136 bin 447), Meksika (961 bin 938), Peru (920 bin 10), İtalya (902 bin 490), Güney Afrika (735 bin 906), İran (673 bin 250), Almanya (658 bin 481), Polonya (521 bin 640) ve Şili (519 bin 977)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle: 

"Brezilya (162 bin 286), Hindistan (126 bin 162), Meksika (94 bin 808), İngiltere (48 bin 888), İtalya (41 bin 63), Fransa (40 bin 169), İspanya (38 bin 833), İran (37 bin 832), Peru (34 bin 840), Arjantin (33 bin 348), Kolombiya (32 bin 595), Rusya (30 bin 251), Güney Afrika (19 bin 789), Endonezya (14 bin 540), Şili (14 bin 499), Belçika (12 bin 907), Ekvador (12 bin 815), Almanya (11 bin 435), Irak (11 bin 283), Türkiye (10 bin 803) ve Kanada (10 bin 490)."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı ve 13 iş yeri faaliyetten men edildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 263 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 736 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 40 bini geçti
Almanya’da Kovid-19 önlemleri protesto edildi: Birçok kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 263 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 263 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 736 bine yaklaştı

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 40 bini geçti

Almanya’da Kovid-19 önlemleri protesto edildi: Birçok kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Almanya’da Kovid-19 önlemleri protesto edildi: Birçok kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
ABD'de başkanlık yarışının galibi Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris kimdir?

ABD'de başkanlık yarışının galibi Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris kimdir?
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı