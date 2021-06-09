Euro
10.48
Dolar
8.59
BIST 100
1,449.17
Altın
1,892.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

DSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temini için oluşturulan COVAX programı kapsamında Tunus'a 600 bin doz aşı bağışladı.

Yosra Ouanes,Enes Canlı   | 09.06.2021
DSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Tunisia

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Hişam el-Meşişi Cenevre'de DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.

Örgütün genel merkezinde gerçekleşen görüşmede DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus, Tunus hükümetinin talebi doğrultusunda haziran ve temmuz aylarında 100 bin doz Kovid-19 aşısının bu ülkeye gönderileceğini söyledi.

Ghebreyesus ayrıca COVAX programı kapsamında 250 bin dozun eylül ayında , kalan 250 bin dozun da yıl sonuna kadar Tunus'a gönderileceğini aktardı.

Başbakan Meşişi de COVAX programına katılan ilk ülkeler arasında yer alan Tunus'ta ekonomik canlanma için aşılama sürecinin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığının paylaştığı son rakamlara göre, Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 358 bin 183 olarak kaydedilirken şu ana kadar 13 bin 126 can kaybı yaşandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 2 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Film ve dizi sektörü Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına alınma kararından memnun
Kovid-19 sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış Çeşme turizmini hareketlendirdi

Benzer haberler

DSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek

DSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Film ve dizi sektörü Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına alınma kararından memnun

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine 9 Haziran itibariyle Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacak

Kovid-19 aşılarının rekor geliştirilme hızı ve arka planı

Kovid-19 aşılarının rekor geliştirilme hızı ve arka planı
Açlık grevindeki Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi hastaneye kaldırıldı

Açlık grevindeki Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi hastaneye kaldırıldı
DSÖ: Küresel olarak, salgının gidişatında cesaret verici işaretler görmeye devam ediyoruz

DSÖ: Küresel olarak, salgının gidişatında cesaret verici işaretler görmeye devam ediyoruz