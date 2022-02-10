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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayılarının rapor edilenden 7 kat fazla olabileceğini belirtti.

Tufan Aktaş   | 10.02.2022
DSÖ: Afrika'daki Kovid-19 vakaları bilinenden 7 kat fazla olabilir

İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, Afrika ülkelerindeki gözlem sisteminin ve test kapasitesinin yetersiz olduğuna dikkati çekti.

Moeti, yaklaşık 11 milyon vakanın bildirildiği kıtada bu rakamın gerçekte 7 kat fazla ve 240 bin ölüm vakasının ise gerçekte 2-3 kat fazla olabileceğini söyledi.

Moeti, 14 Şubat'ın kıtada salgının ikinci yılı olduğunu, mevcut trendin sürmesi halinde "tünelin ucundaki ışığın" görülebileceğini ifade etti.

Kovid-19'un önlenmesinde aşının önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Moeti, bazı ülkeler 3. doz aşıları yapıyor olsa da Afrikalıların yüzde 85'inin halen tek doz aşı dahi olmadığını belirtti.

Daha önce Science dergisinde yayımlanan bir makalede, kıtadaki 33 ülkede yürütülen ve genom izleme yöntemiyle yapılan çalışmada, 8 bin 476 genomun izi sürülerek salgının kıtada bilinenden daha fazla tahribata yol açtığı anlaşılmıştı.

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