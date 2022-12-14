Dolar
18.63
Euro
19.89
Altın
1,809.23
ETH/USDT
1,343.70
BTC/USDT
18,297.00
BIST 100
5,066.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

DSÖ, 2023'te Kovid-19'un küresel acil durum olmaktan çıkması temennisinde bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2023'te Kovid-19 salgınının küresel acil durum olmaktan çıkmasını temenni etti.

Ömer Faruk Yıldız   | 14.12.2022
DSÖ, 2023'te Kovid-19'un küresel acil durum olmaktan çıkması temennisinde bulundu

Cenevre

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) muhabirleriyle DSÖ'nün merkezinde bir araya gelen Ghebreyesus, Kovid-19'un gelecekteki durumuna dair soruları cevapladı.

Ghebreyesus, bir yıl önce Kovid-19'un Omicron varyantı etkisini gösterdiğinde haftada 50 bine yakın can kaybı meydana geldiğine işaret ederek, "Son bir hafta yaklaşık 10 bin kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Bu yine büyük bir rakam fakat en azından bu noktaya kadar gelebildik." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ üyesi ülkelerin Kovid-19'a karşı daha fazla hayat kurtarmak için yapacak çok şeyi olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Seneye Kovid-19'un artık küresel acil durum olmadığını söyleyebilecek duruma gelmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, virüsün tamamen yok olmayacağını belirterek, "Önemli olan, virüsü nasıl kontrol edeceğimizdir. Tüm ülkeler, dünyanın birçok ülkesinde dolaşımını sürdüren grip ve solunum sinsityal virüsünde olduğu gibi Kovid-19 ile de nasıl mücadele edeceğini öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelenin en etkili aracı olan aşının hala düşük gelirli ülkelerde yeterli sayıya ulaşamadığını kaydeden Ghebreyesus, "Düşük gelirli ülkelerde 5 kişiden 1'i aşılanabildi. Kovid-19'un teşhis ve tedavi araçlarına erişim, kabul edilemeyecek şekilde pahalı ve adil değil." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir makam veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez
TİKA'dan Pakistanlı öğrencilere okul servisi desteği
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yakalama kararı
Küre Dağları'nda kar ve sis etkili oldu

Benzer haberler

DSÖ, 2023'te Kovid-19'un küresel acil durum olmaktan çıkması temennisinde bulundu

DSÖ, 2023'te Kovid-19'un küresel acil durum olmaktan çıkması temennisinde bulundu

DSÖ'den güvenli su, sanitasyon ve hijyen için 'acil eylem planı' çağrısı

Evinde oluşturduğu "rehabilitasyon merkezi" ile engelli oğlunun yürümesini sağladı

4 enfeksiyona karşı "dörtlü" koruma

4 enfeksiyona karşı "dörtlü" koruma
Çin, hastalık belirtisi göstermeyen Kovid-19 vakalarını bildirmeyecek

Çin, hastalık belirtisi göstermeyen Kovid-19 vakalarını bildirmeyecek
DSÖ'den üye ülkelere şekerli içecekler için 'vergilendirme' çağrısı

DSÖ'den üye ülkelere şekerli içecekler için 'vergilendirme' çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet