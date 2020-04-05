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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Türkiye, Koronavirüs

Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ekrem Senvar   | 05.04.2020
Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı

Diyarbakir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Bozyer Mahallesi'nin Taştepe mezrasında karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince önlem alındı.

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