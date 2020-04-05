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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 ile temas içindekileri izole edemezsek kontrol altına alma şansımız olmaz

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin, "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, kontrol etme şansımız olmaz." ifadelerini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 05.04.2020
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 ile temas içindekileri izole edemezsek kontrol altına alma şansımız olmaz

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığıdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile dün saat 22.30'da başlayıp 3 saat süren video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar, hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı. 

"Birinci olarak kontrol edebilir olmalıyız"

Görüşmede, Sağlık Bakanı Koca, pozitif vaka temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol etme şansımız olmaz. O nedenle birinci olarak kontrol edebilir olmalıyız. İkinci olarak gelen hastaya erken dönemde hızla tanısını koyup, erken dönemde yatırılması gereken hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması; eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip orada izolasyonunu sağlamak bu dönemde son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerekiyor"

Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Özellikle koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim. Yani, yoğun bakımda zorunlu takip edilmesi gereken hastanın yoğun bakımda, serviste takip edilmesi gereken hastanın da ilk planda serviste takibi son derece önemli. Entübasyon safhası ne kadar uzatılabilirse, bu dönemi kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.

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