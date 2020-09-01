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Politika, Koronavirüs

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kovid-19 tedavisine ilişkin "Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım." dedi.

Fırat Taşdemir   | 01.09.2020
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım

Ankara

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım." ifadelerini kullandı.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 8 gün önce yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgiler paylaştı.

Virüse yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden Kovid-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."

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