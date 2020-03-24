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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 24.03.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' uyarısı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, "Bir miladın ortasındayız. Bir büyük kırılma noktasının içinden geçiyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama önce bu fırtınayı atlatalım. Salgını durduralım. Virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu gösterelim. Kendimizi ve etrafımızdakileri koruyalım. Evde kal." paylaşımında bulundu.


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