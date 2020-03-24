Euro
7.05
Dolar
6.55
BIST 100
84,246.17
Altın
1,564.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı

Uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler ülkeye giriş yaptı.

Muhammet Tarhan   | 24.03.2020
Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler ülkeye giriş yaptı. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan söz konusu 4 ülkedeki Türk öğrencilerin Türk Hava Yolları uçağıyla ülkeye ulaştığını bildirdi.

Kıran, öğrencilerin uçaktan iniş yaptığı görüntüleri paylaşarak, "Evinize, yuvanıza hoşgeldiniz! Şimdi karantina ile tedbir alma vakti." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye gelmek için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Çavuşoğlu, ayrıca öğrenciler geldikten sonra hepsinin mutlaka 14 gün karantinaya tabi tutulacağını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34'e çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' uyarısı
Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı
Yurt dışından gelenler Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi
Türkiye Kolombiya’ya 26 bin Kovid-19 tanı testi gönderdi

Benzer haberler

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34'e çıktı

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34'e çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'evde kal' uyarısı

Yurt dışından dönmek isteyen öğrenciler Türkiye'ye ulaştı

Yurt dışından gelenler Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından gelenler Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi
ABD'deki Demokrat Senatörlerden 'teşvik paketine' engel

ABD'deki Demokrat Senatörlerden 'teşvik paketine' engel
İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı

İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı