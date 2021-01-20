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Sağlık, Koronavirüs

Çin'in aşı şirketleri DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurdu

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki aşı şirketleri CanSino, Sinopharm ve Sinovac'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurduğunu bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 20.01.2021
Çin'in aşı şirketleri DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurdu

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin şirketlerinin, DSÖ gibi çok yönlü mekanizmalarla iş birliği yapmasını ve gelişmekte olan ülkelerde aşıların erişilebilir olmasına katkıda bulunmasını desteklediklerini belirtti.

CanSino, Sinopharm ve Sinovac'ın, DSÖ'ye resmen başvuruda bulunduğunu aktaran Hua, Çin'in de DSÖ ile yakın iletişimi sürdürdüğünü kaydetti.

Hua, ayrıca 40'ı aşkın ülkeden Çin aşılarına talep olduğunu ifade etti.

Çin'de Kovid-19 aşısı olanların sayısı 15 milyonu geçti

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinden Vang Bin, ülke genelinde Kovid-19 aşısı olanların sayısının 15 milyonu geçtiğini duyurdu.

Ülkede aşı kampanyası 3 Ocak'ta başlamış, Pekin'de 17 Ocak itibarıyla 1,7 milyon kişi aşılanmıştı.

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