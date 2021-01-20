Çin'in aşı şirketleri DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurdu
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki aşı şirketleri CanSino, Sinopharm ve Sinovac'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurduğunu bildirdi.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin şirketlerinin, DSÖ gibi çok yönlü mekanizmalarla iş birliği yapmasını ve gelişmekte olan ülkelerde aşıların erişilebilir olmasına katkıda bulunmasını desteklediklerini belirtti.
CanSino, Sinopharm ve Sinovac'ın, DSÖ'ye resmen başvuruda bulunduğunu aktaran Hua, Çin'in de DSÖ ile yakın iletişimi sürdürdüğünü kaydetti.
Hua, ayrıca 40'ı aşkın ülkeden Çin aşılarına talep olduğunu ifade etti.
Çin'de Kovid-19 aşısı olanların sayısı 15 milyonu geçti
Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinden Vang Bin, ülke genelinde Kovid-19 aşısı olanların sayısının 15 milyonu geçtiğini duyurdu.
Ülkede aşı kampanyası 3 Ocak'ta başlamış, Pekin'de 17 Ocak itibarıyla 1,7 milyon kişi aşılanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.