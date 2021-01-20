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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de son 24 saatte 8 bin 511 Kovid-19 vakası tespit edildi

Karantinaya rağmen günlük vaka sayılarının düşürülemediği İsrail'de 8 bin 511 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Mustafa Deveci   | 20.01.2021
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 511 Kovid-19 vakası tespit edildi Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 93 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 142'ye çıktı. 

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 8 bin 511 artışla 570 bin 85'e yükseldi.

Hastalardan 1113'ünün durumunun ağır olduğu, 483 bin 13 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ülkede 2 milyon 256 bin 145 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 536 bin 191 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Aktif vaka sayısı 82 binin üzerinde

İsrail'de uygulanan karantinaya rağmen günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde 82 bin 930'a çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

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